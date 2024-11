POTRĘŻNA SIŁA!

Koszmarny wypadek na DK10 pod Bydgoszczą! Jest nagranie z momentu zderzenia [WIDEO]

Wracamy do wypadku, do którego doszło w sobotę, 9 listopada na drodze krajowej nr 10 pomiędzy Stryszkiem i Emilianowem. Kilka osób trafiło do szpitala, a na trasie przez długi czas występowały utrudnienia. Jak się okazało, moment zderzenia został zarejestrowany przez wideorejestrator jednego z kierowców. Mrożące krew w żyłach nagranie pojawiło się kanale "Stop Cham" na YouTube.