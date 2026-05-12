Jackowski ostrzega przed gigantycznym kryzysem. „Nagłe bankructwa i bezrobocie”

Znany i kontrowersyjny jasnowidz z Człuchowa, Krzysztof Jackowski ponownie podzielił się swoimi niepokojącymi wizjami dotyczącymi przyszłości Polski i świata. Tym mówił o ogromnym kryzysie gospodarczym. Jego zdaniem nadejść ma on już w 2027 roku.

- Upadek filarów. Albo to się stanie przypadkowo, albo to Ameryka wywoła. Tu się kłania moja wizja sprzed sporego już czasu. W Ameryce upadną trzy filary. Będzie to upadek być może celowy. Upadek filarów spowoduje nagły krach i nagłe bankructwa. Spowoduje bezrobocie i długotrwały kryzys - mówił jasnowidz Jackowski na swoim kanale na YouTube.

„Największy kryzys od lat 20. ubiegłego stulecia”. Jackowski wskazuje konkretny okres

Choć do wielkiego krachu, zdaniem Jackowskiego, może dojść jeszcze w tym roku, skutki kryzysu będą szczególnie odczuwalne właśnie w 2027 roku. Jasnowidz z Człuchowa twierdzi, że może być to największy kryzys gospodarczy od stu lat.

- Europę i część świata czeka w tym okresie czasu najgłębszy kryzys światowy od lat 20. ubiegłego stulecia. Dojdzie do krachu, ponieważ Ameryka wyjdzie do wielu krajów z propozycją szybkiej pomocy i z propozycją nie do odrzucenia. Z propozycją super waluty - tłumaczył Jackowski.

Załamaniu gospodarczemu ma towarzyszyć próba stworzenia nowego globalnego systemu finansowego. Jasnowidz sugerował, że Stany Zjednoczone mogą wykorzystać kryzys do zaproponowania krajom świata nowej waluty.

- Nie wszystkie państwa będą chciały w to wejść, ale większość państw będzie temu skłonna. Ameryka w ten sposób te państwa uzależni od swojej super waluty. Stworzy jakby nową historię swojej waluty, która teoretycznie będzie miała być silna. Będzie to upadek starej wiary i stworzenie nowej wiaty w iluzję pieniądza bez pokrycia - mówił jasnowidz z Człuchowa.

„Państwo będzie mogło podważyć własność”. Niepokojąca wizja Jackowskiego

Krzysztof Jackowski mówił również o zmianach dotyczących prawa własności. Według niego w przyszłości mogą pojawić się przepisy, które ograniczą prawa obywateli do ich nieruchomości i ziemi.

- Będą przepisy, które będą pozwalały w skrajnych sytuacjach podważyć prawnie nasze własności, bez sądów, bez roszczeń. W tej chwili jeżeli masz własność, masz akt notarialny na tę własność np. ziemię albo nieruchomość, to jeżeli nie narobisz długów, płacisz fiskusowi daniny, których się domaga, to de facto państwo nie może ci twojej własności przejąć - tłumaczył.

Jackowski sugerował, że państwo lub samorządy mogłyby uzyskać większą kontrolę nad prywatnymi nieruchomościami.

- To będą takie przepisy, że państwo będzie miało prawo podważyć twoją własność. Nawet jeżeli ta własność jest niezadłużona. Głównym właścicielem wszystkich naszych własności będzie państwo czy konkretne miasto. To organ będzie miał główną decyzyjność o twojej nieruchomości, a dopiero potem ty - dodał.

Kim jest Krzysztof Jackowski?

Krzysztof Jackowski z Człuchowa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych jasnowidzów w Polsce. Swoją działalność rozpoczął wiele lat temu, zdobywając popularność m.in. dzięki udziałowi w poszukiwaniach osób zaginionych oraz komentowaniu aktualnych wydarzeń. Dziś regularnie publikuje swoje wizje w mediach i internecie, gdzie śledzi go szerokie grono odbiorców. Zarówno zwolenników, jak i sceptyków.

