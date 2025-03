Kujawsko-pomorskie ma nowego milionera! Zwycięzca ma dwa problemy

Bydgoski dworzec PKS woła o remont. Czy są na to realne szanse?

"To wstyd!"

Żeby zagrać w Lotto trzeba poświęcić co najmniej 3 zł. "Dlaczego nie"? - pomyślał szczęśliwiec, który 18 marca (wtorek) przyszedł do kolektury przy ul. Lotników 11 w Barcinie. Dziś już wie, że to był znakomity pomysł. Totalizator Sportowy poinformował, że właśnie w tym miejscu gracz wygrał okrągły milion złotych. Tego samego dnia ktoś zgarnął ogromne pieniądze, grając online. Nawet nadejście wiosny tak bardzo nie ucieszy szczęśliwców. Teraz mogą oni zrealizować ambitne plany, zainwestować lub wyjechać na upragnione wakacje. Są jednak dwa problemy, z którymi trzeba się będzie zmierzyć!

Wygrał milion w Kujawsko-Pomorskiem. Ma dwa problemy

Przypominamy, że od wygranej w Lotto trzeba zapłacić podatek. Każda wygrana powyżej 2280 zł jest objęta podatkiem 10%. To może popsuć humor, ale tylko w nieznacznym stopniu. Zwycięzca z wtorku będzie musiał się zmierzyć z jeszcze jednym problemem, czyli zazdrosnymi spojrzeniami sąsiadów. Nie zabraknie również nowych "przyjaciół", którzy będą prosić o pożyczkę. Wszystkie decyzje należą jednak do posiadacza szczęśliwego kuponu.

Serdecznie gratulujemy nowemu milionerowi! Po takich komunikatach wielu stwierdzi, że warto zagrać w Lotto. Przypominamy o odpowiedzialności i umiarze. Gry hazardowe obarczone są sporym ryzykiem i nietrudno się od nich uzależnić.

Wygrana w Lotto w regionie. Najważniejsze informacje:

Zwycięzca wygrał milion złotych w Barcinie

Musi zapłacić podatek 10% od wygranej

Szczęśliwy kupon został wysłany 18 marca

Jak grać w Lotto?

Aby zagrać w Lotto trzeba przygotować przynajmniej 3 zł (4, jeśli gracz chce zagrać z plusem). W Lotto wybiera się 6 liczb z 49 dostępnych. Można to robić samodzielnie lub na "chybił trafił". Grać można w kolekturze lub online. Co istotne - należy zawsze zachować swój kupon!

To jedyny dowód udziału w grze i podstawa do wypłaty wygranej. Jeśli grasz online dowodem udziału w grze jest zapis elektronicznej transakcji w systemie sprzedaży przypisanej do konta gracza - czytamy w instrukcji Totalizatora Sportowego.

Wszystkim naszym czytelnikom życzymy powodzenia i odpowiedzialnej gry!