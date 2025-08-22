Letni spacer w zielonym sercu Bydgoszczy. Ogród Botaniczny UKW zaprasza!

Bydgoski Ogród Botaniczny to miejsce, które latem pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. Kiedy tylko przekroczysz jego bramę, masz wrażenie, jakbyś przeniósł się do innego świata – spokojniejszego, wolniejszego, pełnego śpiewu ptaków i soczystej zieleni. To przestrzeń, gdzie można spacerować godzinami, nie czując upływu czasu.

Spacer alejkami ogrodu to prawdziwa uczta dla zmysłów. Kolorowe rabaty przyciągają wzrok, zapach kwitnących roślin koi, a szum liści na wietrze pozwala wyciszyć myśli. Latem szczególne wrażenie robią drzewa dające kojący cień w upalne dni, a także różnorodność kwiatów, które zdają się konkurować między sobą o uwagę odwiedzających. Nic dziwnego, że to jedno z ulubionych miejsc bydgoszczan na rodzinne spacery, randki czy chwilę refleksji w samotności.

Wejście do ogrodu jest bezpłatne, a sam obiekt dostępny jest w tygodniu od 8:00 do 18:00, a w weekendy od 10:00 do 18:00. Do środka można dostać się zarówno od ul. Niemcewicza (róg z Chodkiewicza), jak i od kampusu głównego UKW przy ul. Chodkiewicza 30.

Ogród Botaniczny to nie tylko miejsce spacerów – to także przestrzeń z bogatą historią i naukowym dziedzictwem. Wszystkich ciekawych jego tajemnic zainteresuje e-book „Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Historia i przyroda”, opracowany pod redakcją dr hab. Barbary Waldon-Rudzionek. To publikacja pełna zdjęć i artykułów, które przybliżają zarówno historię ogrodu, jak i badania prowadzone na jego terenie.

Latem ogród tętni życiem – i choć znajduje się niemal w centrum miasta, daje poczucie, że jest się daleko od miejskiego gwaru. Wystarczy kilka kroków, by odnaleźć tu ciszę, spokój i kontakt z naturą. Jeśli więc szukasz miejsca, by w letnie popołudnie odpocząć i poczuć harmonię, Ogród Botaniczny UKW czeka na Ciebie otwarty – zielony i pełen inspiracji.