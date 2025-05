Wiosna w Ogrodzie Botanicznym UKW, czyli spacer wśród zieleni

Jeśli czujesz, że czas na chwilę oddechu - zajrzyj do Ogrodu Botanicznego UKW. To zielone serce Bydgoszczy, w którym czeka na Ciebie spokój, śpiew ptaków i setki gatunków roślin. Od wtorku, 1 kwietnia, ogród jest ponownie dostępny dla odwiedzających – bezpłatnie!

To idealne miejsce na spacer z rodziną, chwilę refleksji w samotności lub spotkanie z przyjaciółmi. Wiosna to czas, gdy przyroda budzi się do życia – kwiaty rozkwitają, drzewa się zielenią, a wszystko pachnie świeżością. Taki kontakt z naturą to nie tylko relaks, ale też świetny sposób na regenerację sił i oderwanie się od codziennego pędu.

Ogród Botaniczny jest czynny w dni robocze w godzinach 8:00–18:00, a w weekendy od 10:00 do 18:00. Wejścia znajdują się od ul. Niemcewicza (róg z Chodkiewicza) oraz od kampusu głównego UKW przy ul. Chodkiewicza 30.

To jednak nie wszystko! Miłośnicy przyrody i nauki mogą teraz sięgnąć po wyjątkową publikację – e-book „Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Historia i przyroda” pod redakcją dr hab. Barbary Waldon-Rudzionek. To bogato ilustrowany zbiór artykułów, który przybliża historię ogrodu, jego unikalne środowisko oraz wyniki wieloletnich badań naukowych prowadzonych na jego terenie. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą zgłębić tajemnice botanicznego świata

