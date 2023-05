i Autor: SHUTTERSTOCK Prawie 300 piskląt kormoranów zostało znalezionych martwych nad Jeziorem Tonowskim w województwie kujawsko-pomorskim

Rzeź ptaków

Masakra kormoranów na Jeziorze Tonowskim! Kilkaset ptaków nie żyje [ZDJĘCIA]

Prawie 300 piskląt kormoranów zostało znalezionych martwych nad Jeziorem Tonowskim w województwie kujawsko-pomorskim, po tym jak zostało strąconych ok. 110 gniazd. To nie wszystko, bo obok leżało również kilkadziesiąt jaj, z których nie zdążyły się jeszcze wykluć ptaki. Sprawa została zgłoszona prokuraturze, bo jest więcej niż pewne, że doszło do przestępstwa.