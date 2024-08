i Autor: Shinpei shimura /Wikimedia Commons Skarżysko: Wiózł w ciężarówce świnie. Sam był pijany "jak świnia"

Koszmar rolników powraca

Masowe "świniobicie" z konieczności. Po 10 latach wykryto nowe ogniska ASF

To, co wydawało się bolesnym i kosztownym wspomnieniem z przeszłości, powraca. Chodzi o chorobę zwaną afrykańskim pomorem świń (ASF). Właśnie wykryto jej dwa nowe ogniska w powiecie chełmińskim. Uwaga! - to pierwsze takie - gdy mowa o świniach hodowlanych - przypadki w woj. kujawsko-pomorskim od 10 lat! Na terenach objętych zakażeniem służby wszczęły alert, wprowadzono liczne obostrzenia.