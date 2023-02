Ksiądz gwałcił małego chłopca i go wyzywał?! Prokuratura ujawnia szokujące szczegóły wykorzystywania

Do zdarzenia doszło w sobotę (11 lutego) o godzinie 11:15 na ulicy Plac Wolności w Mogilnie. - Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że kierujący samochodem marki opel astra nie ustąpił pierwszeństwa znajdującej się na przejściu dla pieszych 62-letniej kobiecie i najechał na nią przodem pojazdu, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowana z obrażeniami nóg i głowy została przewieziona karetką do szpitala - wyjaśnia rzecznik mogileńskiej policji.

Trzy godziny później na komendę zgłosił się 24-letni mieszkaniec powiatu mogileńskiego Jak oświadczył policjantom, to on potrącił kobietę. Przestraszył się i z tego powodu odjechał z miejsca wypadku. Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkometr wskazał prawie 0,5 promila w jego organizmie. 24-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Pobrano mu także krew do dalszych badań, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy prowadzący pojazd w chwili zdarzenia był pod działaniem alkoholu lub narkotyków.

Tymczasowy areszt za potrącenie

W poniedziałek, 13 lutego Sąd Rejonowy w Mogilnie postanowił tymczasowo aresztować 24-letniego kierowce. O taki środek zapobiegawczy wnioskowali policjanci i prokurator.

