i Autor: KGSOK

jeden trafił do szpitala

Bydgoszcz. Nastolatkowie wspinali się na słup trakcyjny! Tragedia wisiała w powietrzu

To się nie mieści w głowie! W niedzielny wieczór ( 4 sierpnia), doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 13-latkowie wspinali się na słup trakcji kolejowej, by podziwiać widoki. Szybka interwencja patrolu SOK zapobiegła potencjalnemu nieszczęściu. Jak wyjaśniają interweniujące służby, jeden z chłopców trafił do szpitala. Co się stało?!