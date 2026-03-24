Nie żyje wybitny tenor! Policja ujawnia szokujące szczegóły karambolu na DK 10

Przypomnijmy - do zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 marca 2026 roku. O godzinie 16:08 dyżurny bydgoskiej komendy przyjął zgłoszenie o wypadku drogowym na DK 10 w Przyłubiu, w powiecie bydgoskim.

Bydgoscy policjanci, pod nadzorem prokuratury, wyjaśniają przyczyny i okoliczności wczorajszego wypadku z udziałem 4 pojazdów. Śmierć na miejscu poniósł kierujący Audi 63-latek. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie doznali obrażeń -poinformowała nadkom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarowego Mercedesa wraz z naczepą, jadąc w kierunku Torunia, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Doprowadziło to do bocznego zderzenia z prawidłowo jadącą Skodą, która następnie uderzyła w Seata jadącego za pojazdem ciężarowym. W tym samym czasie Mercedes uderzył także w Audi, które wypadło z drogi i spadło z około 5-metrowej skarpy.

16

Kierujący osobowym Audi 63-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego poniósł śmierć na miejscu. Pozostali uczestnicy wypadku nie odnieśli obrażeń. Kierowcy Mercedesa pobrano krew do badań. Zatrzymano mu prawo jazdy – dodała nadkom. Kowalska.

Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury, aby wyjaśnić wszystkie przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku.

Nie żyje wybitny tenor, Janusz Ratajczak

Jak szybko ustaliły media, ofiarą był Janusz Ratajczak, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej sceny operowej. Był absolwentem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i przez lata współpracował z wieloma teatrami w Polsce i za granicą. W swoim dorobku miał ponad 60 ról scenicznych, w tym m.in. Stefana w „Strasznym dworze”, Jontka w „Halce”, Don Joségo w „Carmen” oraz Hoffmanna w „Opowieściach Hoffmanna”.

Ratajczak przez ponad trzy dekady zajmował się również działalnością pedagogiczną, kształcąc młodych wokalistów. Od 2009 roku uczył śpiewu klasycznego w Akademii Muzycznej w Łodzi. Za swoje osiągnięcia artystyczne został w 2016 roku odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Artysta występował na scenach operowych w całej Polsce, a także w wielu krajach Europy, m.in. we Włoszech, Francji, Niemczech czy Austrii. Brał udział w prestiżowych nagraniach i produkcjach operowych, zdobywając uznanie zarówno publiczności, jak i krytyków.