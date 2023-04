Niesłychana emerytura bydgoszczanki! Nawet prezydent Duda może jej zazdrościć

Mieszkanka Bydgoszczy z ogromną emeryturą. To więcej niż zarabia prezydent Duda

Mieszkanka Bydgoszczy otrzymuje co miesiąc z tamtejszego ZUS-u 30 844, 06 zł brutto, co jest najwyższą emeryturą w województwie kujawsko-pomorskim - informuje "Gazeta Pomorska". To więcej niż wynosi miesięczne wynagrodzenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy - głowa państwa otrzymuje ok. 25 tys. zł, na co składają się pensja zasadnicza i dodatek funkcyjny. Rekordzistka z Bydgoszczy pracowała na swoją emeryturę przez ponad 61 lat, a na świadczenie przeszła, mając blisko 82 lata. W gronie najbogatszych seniorów jest również mężczyzna, któremu oddział ZUS w Toruniu przelewa co miesiąc 20 223,08 zł brutto - on może się z kolei pochwalić stażem pracy wynoszącym 45 lat. Mężczyzna przeszedł na świadczenie, mając już 78 lat. Kolejna najwyższa emerytura z Kujawsko-Pomorskiego wynosi 19 318,58 zł brutto. Otrzymuje ją mężczyzna, która odprowadzał składki przez prawie 47 lat, pracując do wieku przeszło 71 lat.

- W gronie rekordzistów jest także 68-letnia seniorka, która co miesiąc dostaje z ZUS 14 152,22 zł brutto emerytury. Wypracowała ją sobie odprowadzając składki przez 19 lat. Na emeryturę ta pani przeszła mając 61 lat, a teraz liczy sobie 68 lat. W jej przypadku jest to emerytura według zreformowanych zasad obliczona ze zwaloryzowanych składek emerytalnych, zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych środków z subkonta (II filar) - informuje "Gazeta Pomorska".

Sonda Czy emerytura/renta starcza Ci na życie? Tak Nie Różnie bywa Nie chce odpowiedzieć na to pytanie