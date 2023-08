Byliśmy na miejscu!

Ocean Lava Triathlon Bydgoszcz-Borówno 2023 [ZDJĘCIA]

Kolejna edycja Metalkas Ocean Lava Triathlon Polska przechodzi już do historii. W weekend 19-20 sierpnia gościliśmy uczestników z całego kraju. Pływanie odbyło się w Borównie pod Bydgoszczą, stąd uczestnicy rozpoczęli drugi etap, czyli jazdę na rowerze. Gdy dojechali do Bydgoszczy, to czekały na nich urokliwe trasy biegowe. Zobacz relację!