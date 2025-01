i Autor: KWP Bydgoszcz

Pijany gnał przez Bydgoszcz ponad 123 km/h! Odpowie przed sądem

33-latek pędził ulicami Bydgoszczy z prędkością 123 km/h. Policjanci zatrzymali go do kontroli, a badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Kierowca stracił prawo jazdy, a teraz czekają go dalsze konsekwencje w sądzie. Odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz liczne wykroczenia drogowe.