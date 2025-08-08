Po 80 latach doczekał się godnego pochówku. „Sosna” spoczął wśród żołnierzy niezłomnych w Bydgoszczy

Anna Kisiel
Anna Kisiel
źródło informacji PAP
2025-08-08 8:57

Ponad osiem dekad po egzekucji w więzieniu na Zamku w Lublinie, szczątki Tadeusza Kwiecińskiego ps. „Sosna” – żołnierza Armii Krajowej i ofiary terroru komunistycznego – zostały uroczyście złożone do grobu w kwaterze żołnierzy niezłomnych na cmentarzu komunalnym w Bydgoszczy.

  • W Bydgoszczy odbył się pogrzeb Tadeusza Kwiecińskiego ps. „Sosna”, żołnierza AK zamordowanego przez komunistów.
  • „Sosna” walczył w AK i wspierał podziemie, a po aresztowaniu w 1945 r. został skazany na śmierć i stracony.
  • Jego szczątki odnaleziono w 2019 r., a identyfikacja nastąpiła w 2021 r., co pozwoliło na godny pochówek.
Super Express Google News

W kwaterze żołnierzy niezłomnych na cmentarzu komunalnym w Bydgoszczy w czwartek złożone zostały do grobu szczątki żołnierza Armii Krajowej i ofiary terroru komunistycznego Tadeusza Kwiecińskiego, ps. Sosna. Został on skazany na karę śmierci i stracony w 1945 r. w Lublinie.

Żegnamy żołnierza, który złożył przysięgę Bogu i ojczyźnie. (..) Mając 29 lat, złożył swoje życie, walcząc o niepodległą Polskę. Zamordowany został przez komunistycznych siepaczy na usługach Moskwy. Miał na zawsze zostać zapomniany, ale pamięć przetrwała. (...) Dzisiaj z ceremoniałem państwowym żegnamy żołnierza Wojska Polskiego, który po ponad 80 latach doczekał się godnego pochówku – powiedział zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.

Pogrzeb zorganizowano w Bydgoszczy, gdzie od lat 50. zeszłego wieku mieszka rodzina Kwiecińskiego. Obecny był m.in. jego syn, noszący po ojcu imię Tadeusz.

Po 80 latach doczekał się godnego pochówku. „Sosna” spoczął wśród żołnierzy niezłomnych w Bydgoszczy
21 zdjęć

Kwieciński, ps. Sosna, urodził się 28 maja 1916 r. w Stasinie (pow. lubelski). W czasie niemieckiej okupacji należał do Armii Krajowej, a od stycznia 1944 r. był członkiem oddziału Stanisława Łukasika, ps. Ryś. Po wkroczeniu Armii Czerwonej utrzymywał kontakty z podziemiem niepodległościowym. W jego gospodarstwie mieścił się magazyn broni.

Został aresztowany 23 kwietnia 1945 r. przez grupę operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa pod dowództwem por. Adama Humera. Przeszedł brutalne śledztwo i był sądzony przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Lublinie w propagandowym procesie 41 osób. 30 czerwca 1945 r. został skazany na karę śmierci, podobnie jak 13 żołnierzy AK. Wyrok śmierci wobec Kwiecińskiego wykonano 11 lipca 1945 r. w więzieniu na Zamku w Lublinie.

Szczątki Kwiecińskiego zostały odnalezione w listopadzie 2019 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie. Rodzina odebrała notę identyfikacyjną podczas uroczystości 12 sierpnia 2021 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Pogrzeb Patrycji i Bruna - ofiar tragicznego wypadku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYKLĘCI
POGRZEB