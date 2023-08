O krok od tragedii!

Jeżewo. Pijany Damian uciekał przed policją aż wylądował na dachu! Zaskakujące fakty. W aucie było 6 dzieci [ZDJĘCIA]

Mariusz Korzus | ago 9:36

Sceny jak z amerykańskiego filmu akcji w powiecie świeckim! We wtorek, 15 sierpnia mundurowi ze Świecia podjęli pościg za samochodem, którego kierujący nie zatrzymał się do kontroli drogowej. - Mężczyzna uciekając drogą gruntową doprowadził do dachowania. W samochodzie podróżowało łącznie 9 osób, w tym 6 dzieci - wyjaśniają funkcjonariusze. Jak dowiedział się "Super Express", autem kierował 30-letni Damian K., który był dobrze znany lokalnej policji.