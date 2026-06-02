Polskie kwiatowe dywany zachwyciły UNESCO. Możesz je zobaczyć tylko przez kilka godzin

Czerwcówka 2026 może być inna niż zwykle

Uroczystość Bożego Ciała w 2026 roku wypada w czwartek, 4 czerwca. Dla wielu z nas to tradycyjnie sygnał do zaplanowania czterodniowego urlopu i wyjazdu nad morze lub w góry. Jeśli jednak szukasz czegoś absolutnie wyjątkowego, co łączy w sobie sztukę, naturę i niezwykłą historię, skieruj swoją uwagę na polskie wsie, które raz w roku zamieniają się w najpiękniejsze ogrody świata. To właśnie tam kultywowany jest zwyczaj, o którym mówi dziś cały świat.

Zamiast stać w korkach na popularnych trasach turystycznych, możesz wybrać się w podróż śladem tradycji wpisanej na listę UNESCO. Dywany kwiatowe to nie tylko religijny obrzęd, ale przede wszystkim niesamowity pokaz kunsztu i cierpliwości lokalnych społeczności. To idealny pomysł na krótki, czerwcowy wypad, który zapamiętasz na lata, bo drugiego takiego wydarzenia nie znajdziesz nigdzie indziej w Europie.

Kruche piękno na liście UNESCO

Polska tradycja układania kwietnych kobierców zyskała najwyższe możliwe wyróżnienie w świecie kultury. 16 grudnia 2021 roku została wpisana na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Był to dopiero trzeci w historii wpis dla naszego kraju, co stawia tę tradycję na równi z krakowskim szopkarstwem czy bartnictwem. To międzynarodowy certyfikat unikalności, który przyciąga do Polski turystów z najdalszych zakątków globu.

Zwyczaj ten ma ponad 200-letnią historię i jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Nie jest to jedynie dekoracja ulic, ale żywy pomnik kultury, w którego tworzenie angażują się całe rodziny – od najmłodszych dzieci po seniorów. Wspólne sypanie kwiatów buduje więzi i sprawia, że ta niezwykła sztuka, mimo upływu lat, wciąż jest żywa i zachwyca świeżością.

Pięć miejscowości, które musisz odwiedzić

Najsłynniejszym miejscem, w którym powstają kwiatowe dzieła sztuki, jest Spycimierz w województwie łódzkim, położony w gminie Uniejów. To właśnie tutaj powstaje najdłuższy, liczący niemal dwa kilometry dywan, który ciągnie się wzdłuż trasy procesji. Mieszkańcy do jego stworzenia wykorzystują nie tylko płatki kwiatów, takich jak piwonie, chabry czy łubiny, ale również liście, mech, korę drzew, szyszki, a nawet piasek. Efekt końcowy to misterna mozaika, która wygląda jak malowana pędzlem.

Tradycja ta jest równie silna w województwie opolskim. Jeśli planujesz wycieczkę w tamte strony, koniecznie odwiedź jedną z czterech wsi: Klucz, Olszową, Zalesie Śląskie lub Zimną Wódkę. Choć każda z tych miejscowości ma swój własny styl i ulubione wzory, wszędzie spotkasz tę samą pasję i ogromne zaangażowanie mieszkańców. Każdy metr kwadratowy ułożonego kobierca to setki godzin pracy przy zbieraniu, sortowaniu i układaniu roślinnych elementów.

Kiedy najlepiej przyjechać i na co uważać?

Logistyka wyjazdu jest kluczowa, ponieważ kwiatowe dywany to sztuka ulotna. Prace nad ich układaniem zaczynają się rano w dniu Bożego Ciała, czyli 4 czerwca 2026 roku. Jeśli chcesz zobaczyć proces tworzenia i gotowe wzory w pełnej okazałości, musisz być na miejscu już przed południem. To najlepszy czas na robienie zdjęć i podziwianie precyzji, z jaką układane są poszczególne płatki.

Musisz pamiętać, że po południu, zazwyczaj około godziny 17:00, odbywają się uroczyste msze, po których ruszają procesje. Wierni idą dokładnie po ułożonych kwiatach, co oznacza, że misterne wzory zostają zniszczone w ciągu kilkunastu minut. To właśnie ten moment nadaje tradycji specyficznego, przemijającego uroku. Po przejściu procesji dywan przestaje istnieć, dlatego spóźnienie się o godzinę może oznaczać, że zobaczysz jedynie resztki płatków na asfalcie.

Wybierając się do Spycimierza, przygotuj się na zmiany w organizacji ruchu. Ze względu na ogromne zainteresowanie, wjazd do samej wsi może być ograniczony, a samochody trzeba będzie zostawić na specjalnie wyznaczonych parkingach pod Uniejowem. Warto śledzić lokalne komunikaty na kilka tygodni przed świętem, by poznać dokładny harmonogram mszy i mapę dojazdów. Taka wycieczka to doskonała okazja, by połączyć zwiedzanie z odpoczynkiem w pobliskich termach, tworząc kompletny plan na czerwcowy długi weekend.