Odpowiedzi do egzaminu zawodowego 2026. CKE podała termin publikacji odpowiedzi i arkuszy

Gdzie i kiedy odpowiedzi do egzaminu zawodowego 2026?

Wraz z rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej wielu zdających szuka informacji na temat tego, gdzie i kiedy odpowiedzi do egzaminu zawodowego 2026 zostaną opublikowane. Warto jednak pamiętać, że zasady publikacji kluczy odpowiedzi różnią się w zależności od formuły egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Formule 2017 zostaną opublikowane 17 czerwca 2026 roku od godziny 16:00.

Odpowiedzi będzie można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej CKE.

Dziś - 1 czerwca 2026 r. - rozpoczyna się sesja letnia #egzaminzawodowy i termin dodatkowy #matura2026.Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!— CKE (@CKE_PL) June 1, 2026

Czy będą odpowiedzi do egzaminu zawodowego 2026 w Formule 2019?

To bardzo ważna informacja dla większości zdających. CKE nie publikuje kluczy odpowiedzi do części pisemnej egzaminu zawodowego w Formule 2019, ponieważ egzamin odbywa się przy komputerze.

Oznacza to, że uczniowie zdający egzamin zawodowy w najnowszej formule nie będą mogli sprawdzić oficjalnych odpowiedzi po zakończeniu testu.

Egzamin zawodowy 2026 już trwa

Tegoroczna sesja egzaminów zawodowych rozpoczęła się 1 czerwca 2026 roku.

Harmonogram przewiduje:

część pisemną w Formule 2019 od 2 do 11 czerwca 2026 r.,

część pisemną w Formule 2017 – 11 czerwca 2026 r.,

część praktyczną w obu formułach od 1 do 22 czerwca 2026 r.

Do egzaminów zgłoszono setki tysięcy osób. W Formule 2019 do części pisemnej przystępuje ponad 311 tys. zdających, a do praktycznej ponad 329 tys.

Jak wygląda egzamin zawodowy?

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:

Część pisemna

40 pytań zamkniętych,

cztery odpowiedzi do wyboru,

tylko jedna odpowiedź prawidłowa,

czas trwania: 60 minut.

Część praktyczna

wykonywana na stanowisku egzaminacyjnym,

trwa od 120 do 240 minut,

zakres zależy od kwalifikacji zawodowej.

Jak zdać egzamin zawodowy 2026?

Aby uzyskać pozytywny wynik, należy spełnić dwa warunki:

zdobyć co najmniej 50 proc. punktów z części pisemnej,

uzyskać minimum 75 proc. punktów z części praktycznej.

Dopiero zaliczenie obu części pozwala otrzymać certyfikat lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Kiedy będą wyniki egzaminu zawodowego 2026?

Po zakończeniu egzaminów uczniowie będą czekać na oficjalne rezultaty. Wyniki egzaminu zawodowego 2026 zostaną opublikowane 28 sierpnia 2026 roku o godzinie 10:00 w systemie SIOEZ, za pośrednictwem Portalu Zdającego.