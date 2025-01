Popularny McDonald's w Bydgoszczy zamienia się w kupę gruzu. Szykują się ogromne zmiany

To drugi najwyższy punkt w kujawsko-pomorskim. Ze szczytu widać nawet Bory Tucholskie!

Obecnie budynek jest częściowo rozebrany – zburzono fragmenty ścian, usunięto drewniane elementy, a wokół terenu budowy piętrzą się sterty gruzu. Obszar został zabezpieczony ogrodzeniem, na którym umieszczono transparent informacyjny o lokalizacjach najbliższych czynnych restauracji McDonald’s. Klienci mogą odwiedzać punkty w CH Rondo, oddalony o 300 metrów, w pobliżu dworca PKP, znajdujący się kilometr dalej, a także restauracje przy ul. Jana Pawła II oraz Wojska Polskiego.

Jak informują przedstawiciele McDonald’s, remont jest częścią zaplanowanej strategii modernizacyjnej sieci. Dziennikarz Radia Eska skontaktował się z Patrykiem Koberem, Koordynatorem w dziale Impact McDonald’s Polska Sp. z o.o., który podzielił się szczegółami dotyczącymi inwestycji.

– Restauracja zyska zupełnie nowy wystrój, który będzie zgodny z najnowszymi trendami i standardami McDonald’s. Liczba miejsc siedzących w lobby zwiększy się z 80 do 120, co pozwoli na wygodniejsze korzystanie z lokalu przez większą liczbę gości. Dodatkowo wprowadzimy nowoczesne udogodnienia, takie jak większa liczba kas samoobsługowych, które będą oferować możliwość płatności zarówno kartą, jak i gotówką – podkreślił Kober.

Remont wiąże się jednak z czasowym wyłączeniem lokalu z użytku, co wymaga cierpliwości ze strony stałych klientów. Planowane zakończenie prac przewiduje się na drugi kwartał 2025 roku, czyli na okres od marca do czerwca. Do tego czasu lokalizacja przy ul. Świętej Trójcy pozostanie zamknięta, ale po modernizacji ma stać się bardziej funkcjonalna i przyjazna dla gości.

