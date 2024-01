Poranny wypadek w Bydgoszczy! Kobieta zasnęła za kółkiem [ZDJĘCIA]

Koniec 800 plus? Jasnowidz Jackowski zobaczył to w swojej wizji. Zaczną się problemy

Wypadek w Bydgoszczy. Kobieta zasnęła za kierownicą

Do wypadku doszło po godzinie 7:20. - Kobieta prowadząca samochód marki kia zasnęła za kierownicą. Auto zjechało na przeciwległy pas ruchu. Doszło do zderzenia z jadącym prawidłowo z przeciwka fordem - mówi dziennikarzom "Gazety Pomorskiej" kom. Lidia Kowalska z KWP w Bydgoszczy i dodaje, że w wyniku zdarzenia pasażerka forda została poszkodowana i została zabrana do szpitala na badania.

Kierowcy aut uczestniczących w zdarzeniu byli trzeźwi. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się już bez większych utrudnień.

