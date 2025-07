Potrącił 76-latka jadąc hulajnogą i uciekł! Bydgoska policja apeluje o pomoc

Do zdarzenia doszło w czwartek, 3 lipca 2025 roku, na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy otrzymał zgłoszenie o potrąceniu pieszego przez kierującego hulajnogą elektryczną.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że sprawca jechał w stronę centrum miasta, a do wypadku doszło na chodniku, gdzie znajdował się 76-letni mężczyzna. Po zderzeniu użytkownik hulajnogi nie zatrzymał się, by udzielić pomocy, lecz oddalił się z miejsca zdarzenia. Poszkodowany pieszy z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

Policja prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i tożsamości sprawcy. Funkcjonariusze apelują do osób, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają nagrania z wideorejestratorów, aby zgłosiły się do Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Każda informacja może pomóc w szybkim odnalezieniu sprawcy i wyjaśnieniu, jak doszło do wypadku.

Policjanci przypominają również, że kierujący hulajnogami elektrycznymi mają obowiązek zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych i na chodnikach, a w razie zdarzenia drogowego – udzielić pomocy osobie poszkodowanej i wezwać służby ratunkowe.

Więcej informacji na temat postępów śledztwa oraz dane kontaktowe dla świadków zdarzenia można znaleźć na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Groza na przejeździe. Samochód potrącił 14-latkę na hulajnodze. Nagranie daje do myślenia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.