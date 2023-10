Wyniki wyborów 2023 w Bydgoszczy. Kto dostanie się do Sejmu?

PKW przedstawiła dane z niemal co trzeciego obwodu głosowania w okręgu nr 10, z którego do senatu usiłowali się dostać m.in. Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia i Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. Zwycięstwo któregokolwiek z nich oznacza zmianę na urzędniczym stołku, bo tych funkcji nie wolno łączyć. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tak będzie. Ci popularni w regionie politycy mocno odstawili pozostałych rywali: Jarosławca Latawca, Łukasza Wagnera i Sławomira Szeligę.

PKW podała częściowe wyniki wyborów do sejmu w okręgu, w którym pojedynek o fotel senatora stoczyli Brejza i Bogdanowicz

Wyniki w wyborach do sejmu w okręgu 10 (dane PKW z 28,54 obwodów głosowania):

BREJZA Ryszard Franciszek KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 17 045 głosów, 39,32% BOGDANOWICZ Mikołaj KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 455 głosów, 37,96% LATAWIEC Jarosław KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 3 578 głosów, 8,25% WEGNER Łukasz Mikołaj KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EUROPEJSKA LEWICA 3 147 głosów 7,26% SZELIGA Sławomir Kazimierz KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 3 121 głosów, 7,20%

W powiecie inowrocławskim więcej głosów zgarnął Bogdanowicz (44 do 33 proc.). Nie ma jednak jeszcze danych z samego Inowrocławia.

Mikołaj Bogdanowicz urodził się w Inowrocławiu, kiedyś tam pracował

Mikołaj Bogdanowicz kandyduje z listy PiS w okręgu 10, obejmującym powiaty: inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, żniński. Urodził się w 1981 r. To absolwent marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma za sobą też studia podyplomowe menedżerskie oraz z zakresu ochrony środowiska. Pracował w przedsiębiorstwie „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław, a także w urzędzie miejskim w Kruszwicy. Był prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” w Gniewkowie. Od 2006 do 2010 był radnym powiatu inowrocławskiego. W 2011 r. objął stanowisko zastępcy burmistrza Kruszwicy. Od końca 2015 r. odgrywa rolę wojewody kujawsko-pomorskiego. Już raz starał się zostać senatorem, w 2019 r., ale ludzie go nie wybrali. Ma trzech synów, jest żonaty.

Ryszard Brejza był już w sejmie, jest ojcem popularnego polityka KO

Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia startuje z listy komitetu KO. To oznacza, że mieszkańców Inowrocławia po wyborach być może czekają kolejne, jeśli będą musieli wyłonić nowego włodarza. Ryszard Brejza urodził się w 1953 r., pochodzi z Inowrocławia. Skończył studia na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernik w Toruniu. W latach 80. był działaczem Niezależnego Stowarzyszenia Studentów oraz NSZZ Solidarność. W latach 80. i 90. pracował jako nauczyciel i dyrektor szkół. Bez powodzenia kandydował na Sejm I i II kadencji. Mandat uzyskał w 1997 r. z ramienia AWS. Jako samorządowiec zaczynał od funkcji radnego Inowrocławia, w 2002 r. został prezydentem miasta, jest nim do dziś. Podczas ostatnich wyborów zdobył ponad 58 proc. głosów mieszkańców w pierwszej turze. W latach 2000-2004 był członkiem Rady Regionalnej Polityki Państwa przy Prezesie Rady Ministrów. Pełnił funkcję członka zarządu Związku Miast Polskich w latach 2003-2007 i od 2015 r. Jest żonaty z Aleksandrą, ma dwóch synów, w tym polityka Krzysztofa, posła i kandydata na posła z okręgu bydgoskiego. Jego bratem był Jarosław Brejza, działacz opozycji w okresie PRL.