Próbny egzamin ósmoklasisty 2025 CKE: język angielski. Arkusz CKE, pytania i odpowiedzi [4.12.2024]

Próbny egzamin ósmoklasisty 2025: angielski. Odpowiedzi, zadania, arkusze CKE, pytania 4.12.2024

Próbny egzamin ósmoklasisty 2025: język angielski. W środę, 2 grudnia, o godz. 9:00 uczniowie przystąpili do ostatniego egzaminu próbnego. Trzecim i tym samym ostatnim z testów jest język angielski. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) na próbnym egzaminie ósmoklasisty 2025 z języka angielskiego? Jakie są odpowiedzi do poszczególnych zadań? Chcesz wiedzieć, czy dobrze odpowiedziałeś na pytania na próbnym egzaminie ósmoklasisty 2025 z angielskiego?

Zobacz: Odpowiedzi do próbnego egzaminu ósmoklasisty 2024. Mamy arkusz CKE

Próbny egzamin ósmoklasisty 2025: angielski. Tu znajdziesz arkusze CKE i sugerowane odpowiedzi

O godz. 9:00 uczniowie rozpoczęli egzamin próbny z języka angielskiego. Zaraz po rozpoczęci testu, Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała arkusze na swojej stronie internetowej.

Zobacz, jakie zadania pojawiły się na próbnym egzaminie ósmoklasisty. Arkusze i sugerowane odpowiedzi publikujemy w poniższej galerii. Artykuł będzie aktualizowany!

Próbny egzamin ósmoklasisty 2025

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy tak ważny egzamin w szkole. Od 2 grudnia ósmoklasiści mierzą się z zadaniami, które mają za zadanie sprawdzić ich wiedzę. Przeprowadzenie testów diagnostycznych jest dobrowolne i nie wpływa na ocenę. To próba, dzięki której uczniowie mogą zobaczyć, jak to jest na teście, jakich zadań mogą się spodziewać na egzaminie właściwym w maju.

Propozycja dyrektora CKE Roberta Zakrzewskiego dla szkół była taka, by egzaminy próbne przeprowadzić w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały się o godz. 9.00.

