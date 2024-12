i Autor: Super Express - archiwum

egzamin ósmoklasisty 2025

Próbny egzamin ósmoklasisty 2025 z CKE: Uczniowie rozpoczęli egzaminacyjny maraton. Język polski, matematyka, angielski [HARMONOGRAM]

Próbny egzamin ósmoklasisty 2025. W poniedziałek, 2 grudnia o godzinie 9 uczniowie stanęli przed możliwość rozwiązania testów z próbnego egzaminu ósmoklasisty 2025 z języka polskiego.W kolejnych dniach zmierzą się z matematyką oraz językiem angielskim. Nie od dziś wiadomo, że to matematyka jest dla wszystkich najbardziej stresująca. Próbny test, to sprawdzian przed właściwym egzaminem ósmoklasisty, do którego uczniowie przystąpią w maju 2025.