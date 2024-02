To koniec rządu Donalda Tuska?! Nowe wybory są przesądzone? Jasnowidz Jackowski już to wie

Protest rolników w Bydgoszczy 9.02.2024 r. Te ulice w mieście będą zablokowane

Kolumny traktorów i pojazdów ciężarowych (z niewielką prędkością) wjadą do Bydgoszczy z pięciu kierunków - od strony: Nakła, Koronowa, Osielska. Białych Błot i Torunia. Już wtedy wystąpią pierwsze utrudnienia w ruchu na ulicach: Nakielskiej. Gdańskiej, Fordońskiej. Szubińskiej i Grunwaldzkiej.Kolumna będzie prowadzona i nadzorowana przez Policję, która sterować będzie też ruchem na skrzyżowaniach znajdujących się na trasie przejazdu.

Zobacz: W Bydgoszczy rolnicy będą protestować nie tylko w centrum. Znamy szczegółowe trasy i godziny. Będą utrudnienia także na drogach dojazdowych do miasta

W godzinach od 8.00 do 10.00 wszystkie pojazdy rolnicze nadjeżdżające do centrum, będą ustawiane na ul. Focha przy Urzędzie Wojewódzkim oraz częściowo na ul. Jagiellońskiej i ul. Bernardyńskiej. W momencie przyjazdu kolumn, ulica Jagiellońska i ul. Focha, zostaną one całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego na odcinku od ronda Jagiellonów do ul. A. Czartoryskiego. - Z uwagi na skalę protestu, proponujemy więc omijać ten rejon miasta już od godziny 7.00 - apeluje ZDMiKP w Bydgoszczy.

Dodatkowo w ciągu dnia ruch tramwajowy przez rondo Jagiellonów, będzie odbywał się z obniżoną prędkością, przy sterowaniu ruchem i możliwym całkowitym wstrzymaniem ruchu. Protest przed Urzędem Wojewódzkim może potrwać aż do godzin wieczornych.

