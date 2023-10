Bliscy Renaty (+68 l.) i Radka (45 l.) wciąż nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Kobieta uwielbiała spędzać czas na swojej działce w Bydgoszczy. Z pewnością nigdy nie pomyślała, że właśnie tam przyjdzie jej umrzeć. W sobotę (23 września) funkcjonariusze z bydgoskiego Błonia, w godzinach wieczornych ujawnili ciało 68-latki.

Jak mówi nam jeden ze śledczych, ciało kobiety było dosłownie zmasakrowane. Liczne siniaki mogą świadczyć o szczególnym okrucieństwie mordercy i dużym ładunku emocjonalnym. Gdyby tego było mało, Renata miała na szyi zaciśniętą trytytkę. To właśnie uduszenie było przyczyną jej śmierci... Śledczy od razu doszli do tego, kto stoi za tą tragedią. - Wspólne działania policjantów komendy wojewódzkiej oraz miejskiej w Bydgoszczy doprowadziły do zatrzymania 45-letniego syna ofiary. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa - wyjaśnia "Super Expresssowi" rzecznik KWP w Bydgoszczy.

Według naszych nieoficjalnych doniesień, Radek miał zabić swoją matkę, gdyż ta najprawdopodobniej nie chciała mu pieniędzy. Śledczy pracujący nad sprawą wciąż nie potwierdzili tego motywu. - Mężczyzna nic nie mówi. Ani nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, ani im nie zaprzeczył. Siedzi i patrzy się tępym wzrokiem przed siebie - ujawnia nam jeden z mundurowych.

We wtorek (26 września) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Bydgoszczanin kolejne trzy miesiące spędzi za kratami. Za zbrodnię zabójstwa kodeks karny przewiduje karę od 8 do 25 lat pozbawienia wolności lub karę dożywocia.

