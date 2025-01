WOŚP 2025

Retro Karawana po raz 7. pojechała dla WOŚP. Wyjątkowa parada ulicami Bydgoszczy [ZDJĘCIA]

Kilkadziesiąt zabytkowych pojazdów wzięło udział w kolorowej kawalkadzie, która przejechała z Bydgoszczy do Nakła, a następnie wróciła do Myślęcinka. Retro Karawana już po raz 7. wyruszyła, by wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.