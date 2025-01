WOŚP 2025 w Bydgoszczy. To dzieje się w centrum miasta! [ZDJĘCIA]

Pijany Gruzin wjechał… do komisariatu. Samochodem rozbił szklane drzwi

WOŚP 2025: Co się będzie działo w Bydgoszczy? Mamy listę najciekawszych wydarzeń

WOŚP 2025 w Bydgoszczy. To dzieje się w centrum miasta!

Tego dnia na ulicach Bydgoszczy i okolic pojawi się ponad 660 wolontariuszek i wolontariuszy, którzy z puszkami zbierali pieniądze na szczytny cel. W tym zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do leczenia chorób nowotworowych u dzieci. W Bydgoszczy tradycyjnie najwięcej wydarzeń odbyło się na Starym Rynku i w jego okolicach. To tam stanęła scena, na której już od godz. 12 pojawiali się znani artyści.

Zobacz także: WOŚP 2025: Co się będzie działo w Bydgoszczy? Mamy listę najciekawszych wydarzeń

Jak co roku, WOŚP aktywnie działa także w przestrzeni internetowej. Na popularnych platformach aukcyjnych można licytować wyjątkowe przedmioty i usługi. Wśród nich znalazły się m.in. chleby upieczone przez Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, specjalne bilety do teatru oraz wyjątkowa wycieczka do Młynów Rothera.

Wiosłowanie dla WOŚP. Bydgoszcz wygrała i pobiła rekord Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.