będzie się działo!

WOŚP 2025: Co się będzie działo w Bydgoszczy? Mamy listę najciekawszych wydarzeń

Występy zespołów muzycznych, emocjonujące licytacje, widowiskowy przejazd retro pojazdów, a także liczne atrakcje dla całych rodzin – to tylko część wydarzeń, które odbędą się w najbliższą niedzielę w Bydgoszczy z okazji 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy miasta będą mogli nie tylko wesprzeć szczytny cel, ale także spędzić czas w wyjątkowej atmosferze pełnej radości, muzyki i solidarności. Organizatorzy zapowiadają również pokazy artystyczne, warsztaty, a na finał – tradycyjne "Światełko do nieba". To będzie dzień pełen niezapomnianych wrażeń i dobrej energii!