Rowerowa radość i ognisko na mecie. Rodzinna Masa Krytyczna przejechała przez Bydgoszcz

Latał z najważniejszymi osobami w państwie. To zrobił z domem. Można mu zazdrościć? [ZDJĘCIA]

Co za efekty!

Wsiadła do autobusu i nikt już jej nie widział! Co się stało z 17-letnią Martą?

Wraz z początkiem wiosny i cieplejszymi dniami na bydgoskich ulicach pojawia się coraz więcej rowerzystów. W ostatni piątek kwietnia (25.04.2025) odbyła się kolejna edycja Rodzinnej Masy Krytycznej – wydarzenia, które od lat łączy pokolenia i zachęca do aktywnego spędzania czasu w gronie najbliższych.

Rowerzyści wyruszyli o godzinie 18:00 ze Starego Rynku, skąd w tempie dostosowanym do najmłodszych uczestników ruszyli w dziesięciokilometrową trasę. W przejeździe uczestniczyły całe rodziny – dzieci na rowerkach, rodzice z fotelikami, a także dziadkowie i wujostwo. Cała kolumna poruszała się bezpiecznie w eskorcie Policji i doświadczonych wolontariuszy.

Meta przejazdu znajdowała się przy Muzeum Kanału Bydgoskiego na ul. Staroszkolnej 10. Tam na uczestników czekało ognisko (prowiant każdy przynosił we własnym zakresie), wspólne pieczenie kiełbasek i opowieści o historii kanału. Nie zabrakło śmiechu, zdjęć i miłych rozmów – wszystko w wiosennej, rodzinnej atmosferze.

Rodzinna Masa Krytyczna to nie tylko rowerowa przygoda, ale i okazja do integracji lokalnej społeczności oraz promowania ekologicznego stylu życia. Organizatorzy już teraz zapowiadają kolejne edycje i zachęcają wszystkich, niezależnie od wieku i rodzaju roweru, do udziału.