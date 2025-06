Rowerzyści znów ruszyli w trasę! Za nami rajd z Bydgoszczy do Nakła

1 czerwca rozpoczęła się VII edycja Rowerowej Stolicy Polski, która łączy pasjonatów dwóch kółek z całego kraju. Organizowana przez Metropolię Bydgoszcz inicjatywa, w tym roku przyciągnęła rekordową liczbę uczestników. Do zmagań przystąpiło aż dwieście samorządów - 56 miast prezydenckich oraz 144 gminy.

W sobotę, 28 czerwca, rowerzyści wybrali się na wspólną przejażdżkę z Bydgoszczy do Nakła. Punktualnie o godzinie 10:00 grupa około 150 uczestników wyruszyła ze Starego Rynku i malowniczymi ścieżkami pokonała 30-kilometrową trasę, której meta była zlokalizowana przy urokliwej przystani nad Notecią. Sobotni rajd był jedną z ostatnich okazji na poprawienie swojego wyniku w ramach Rowerowej Stolicy Polski.

Ostatnią szansą na wspólne kręcenie kilometrów wraz innymi uczestnikami zabawy będzie poniedziałkowy nocny rajd po Bydgoszczy. 30 czerwca o godzinie 22 miłośnicy dwóch kółek wystartują ze Starego Rynku na nocną przejażdżkę ulicami miasta.

- Przed nami około 2 godziny jazdy w letnim klimacie, wśród rozświetlonego miasta i towarzystwa ludzi, którzy kochają dwa kółka. To nie tylko przejazd – to nasze wspólne święto, niezależnie od tego, czy brałeś udział we wcześniejszych rajdach. Każdy kilometr się liczy – to ostatnia szansa, by dorzucić punkty dla Metropolii Bydgoszcz! - zachęcają organizatorzy nocnego rajdu po Bydgoszczy.

Warunkiem udziału w rajdzie jest sprawne oświetlenie rowerowe. Warto zabrać ze sobą również odblaskowe gadżety, dzięki którym będzie się bardziej widocznym dla kierowców.

Na półmetku rywalizacji Bydgoszcz prowadziła w klasyfikacji miast z największą liczbą przejechanych kilometrów. W dniach 1-15 czerwca rowerzyści z Metropolii Bydgoszcz pokonali 1 173 659,6 km. Dla porównania, druga w tym zestawieniu Biała Podlaska „wykręciła” 774 564,1 km.

Metropolia Bydgoszcz może się też pochwalić najliczniejszą drużyną spośród wszystkich samorządów biorących udział w rywalizacji o Rowerową Stolicę Polski 2025. W tegorocznej edycji Bydgoszcz reprezentuje aż 6 632 uczestników.