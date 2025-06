Seniorzy w Bydgoszczy pokazali moc! Blisko setka na starcie pierwszego Biegu Seniora

Po raz pierwszy zorganizowany Bydgoski Bieg Seniora przyciągnął na start blisko setkę biegaczek i biegaczy, a także miłośników nordic walking. W niedzielę, 22 czerwca, tuż przy lodowisku Torbyd, zgromadzili się seniorzy, by w sportowej rywalizacji spędzić aktywnie czas. Warunkiem uczestnictwa był wiek - 60 lat i więcej.

Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała zawodnikom, którzy w doskonałych nastrojach ruszyli na liczącą 2,5 km trasę.

W biegu najszybszy okazał się Andrzej Runner z Bydgoszczy, który pokonał dystans w nieco ponad 10 minut. Za nim na mecie zameldowali się Zbigniew Hławniak (Bydgoszcz) i Grzegorz Wojciechowski (Mogilno). Wśród pań triumfowała Ryszarda Majewska z Osielska, wyprzedzając Magdalenę Józefiak (Osielsko) i Marię Gadomską (Bydgoszcz).

W konkurencji nordic walking zwycięstwa odnieśli Krystyna Pietrzak (Bydgoszcz) wśród pań oraz Ireneusz Szymański (Szubin) wśród panów.

Ruch to Eliksir Młodości, Zwłaszcza po 60-tce!

Nie od dziś wiadomo, że aktywność fizyczna to klucz do zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednak po 60. roku życia, regularny ruch staje się wręcz niezbędny! Ćwiczenia, spacery, taniec – każda forma aktywności pomaga utrzymać sprawność, wzmacnia kości i mięśnie, poprawia krążenie i dodaje energii. Nie czekaj, wstań z fotela i poczuj radość z ruchu! To najlepsza inwestycja w Twoje zdrowie i długie, aktywne życie.