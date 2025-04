Sensacyjna wizja jasnowidza Jackowskiego. Młody papież zniesie celibat?! Kościół czeka rewolucja

Grafiki i kartki na Wielkanoc 2025 z życzeniami! Piękne e-kartki do pobrania za darmo [20.04.2025]]

Papież Franciszek urodził się w Argentynie, w ubogiej dzielnicy Buenos Aires. Miał czworo rodzeństwa. Gdy miał sześć lat, rozpoczął naukę w szkole prowadzonej przez salezjanów. W wieku 21 lat wstąpił do seminarium duchownego, a w 1958 roku wstąpił do zakonu jezuitów. Przez dwa lata uczył literatury i filozofii.

W życiu Franciszka pojawił się także polski wątek – to Jan Paweł II w 1992 roku mianował go biskupem, a niespełna dziesięć lat później uczynił kardynałem. Choć nie brakowało krytyków, którzy określali go jako socjalistę, dla wielu był papieżem bliskim ludziom i ich codziennym sprawom. Został wybrany na Stolicę Piotrową po historycznej rezygnacji Benedykta XVI.

Po śmierci Franciszka rozpoczęły się spekulacje, kto zostanie jego następcą. Nasi dziennikarze zapytali o to znanego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego (61 l.) z Człuchowa, który już miesiąc temu zapowiadał śmierć obecnego papieża.

– Nie wiem, kto dokładnie zostanie nowym papieżem, ale konklawe będzie mocno podzielone – mówi Jackowski. – Nowo wybrany papież będzie stosunkowo młodym kardynałem. Za jego pontyfikatu Kościół czeka potężna zmiana: celibat przestanie być obowiązkowy, stanie się dobrowolny. Prawo kanoniczne zostanie również uproszczone, a unieważnianie małżeństw kościelnych będzie łatwiejsze – dodaje.

Czytaj: Pogrzeb papieża Franciszka. Watykaniści typują następców. Polak "czarnym koniem" konklawe?

Czy wizja jasnowidza się spełni? Przekonamy się już niebawem.

