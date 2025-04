Nie żyje papież Franciszek. Polak "czarnym koniem" konklawe? Tak nazywa go włoska prasa [RELACJA NA ŻYWO]

Kto zostanie następcą Franciszka? Watykaniści typują faworytów konklawe!

Najbardziej ryzykowną pracą watykanistów jest wskazanie tzw. papabili, czyli faworytów konklawe. Znane jest powiedzenie: kto wchodzi na konklawe jako papabile, wychodzi jako kardynał. Obecnie na liście faworytów są m.in. kardynałowie Pietro Parolin i Matteo Zuppi z Włoch, Luis Tagle z Filipin, Michael Czerny z Kanady, Peter Erdo z Węgier.

Kardynałowie mianowani przez Franciszka – klucz do wyboru następcy?

Najważniejszym aspektem w rozważaniach i medialnych spekulacjach przed planowanym na początek maja konklawe jest to, że spośród 135 kardynałów elektorów 107 zostało mianowanych przez papieża Franciszka, 23 to nominaci Benedykta XVI, a pięciu to kardynałowie św. Jana Pawła II.

Zmarły w poniedziałek Franciszek odcisnął, jak się zauważa, bardzo mocne piętno na liście kardynałów elektorów pochodzących z około 70 krajów świata. Wielu z nich reprezentuje tzw. peryferia globu i stanowią oni dość dużą siłę. To właśnie w szeregach purpuratów z najdalszych zakątków świata jest bardzo wielu tych, których nazywa się "Franciszkowymi" za względu na bliskość spojrzenia na Kościół, na posługę i największe wyzwania.

Według dziennika "Il Messaggero" faworytami papieża byli 56-letni kardynał Francois Bustillo z Korsyki, którą Franciszek odwiedził podczas swej ostatniej podróży w grudniu 2024 roku, oraz kardynał Luis Antonio Tagle z Filipin, jego bliski współpracownik z Kurii Rzymskiej. Ten drugi hierarcha od początku pontyfikatu papieża Bergoglio był wskazywany jako przedstawiciel nowego nurtu Kościoła.

Kto ma największe szanse na objęcie tronu Piotrowego?

Wysoko na medialnych listach tzw. papabili jest przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, charyzmatyczny i bardzo aktywny kardynał Matteo Zuppi, metropolita Bolonii i wysłannik Franciszka do spraw Ukrainy. To hierarcha głęboko związany z nurtami, które były najbliższe zmarłemu papieżowi, czyli z pomocą dla ubogich i migrantów. Jest zwolennikiem skromności i prostoty posługi, bliskości z ludźmi. Byłby on według watykanistów zdecydowanym kontynuatorem pontyfikatu papieża z Argentyny.

Bardzo często wymienia się również 70-letniego dotychczasowego sekretarza stanu Pietro Parolina, który - według ekspertów - byłby również pewnym kontynuatorem myśli i pontyfikatu Franciszka. Kardynał Parolin cieszy się ogromnym autorytetem, który zdobył już wcześniej także jako watykański dyplomata. Kolejny możliwy faworyt konklawe i również nadzwyczaj doświadczony dyplomata Stolicy Apostolskiej to 69-letni włoski kardynał Claudio Gugerotti, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich.

W kontekście obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie watykaniści wskazują także na 60-letniego łacińskiego patriarchę Jerozolimy Pierbattistę Pizzaballę. Jego wybór, jak się zauważa, stanowiłby ważny, mocny i wyraźny sygnał troski Stolicy Apostolskiej o Ziemię Świętą i tego, co dzieje się w trwającym tam konflikcie.

Na potencjalnej liście media umieszczają także metropolitę Marsylii, 66-letniego francuskiego kardynała Jean-Marca Aveline'a, urodzonego w Algierii. Wysoką pozycję ma pierwszy kardynał ze Szwecji - Anders Arborelius. Wśród reprezentantów bardziej konserwatywnego skrzydła Kolegium Kardynalskiego wskazywany jest 72-letni prymas Węgier, kardynał Peter Erdo.

Ważną rolę w czasie konklawe odegrają przedstawiciele Kościoła Stanów Zjednoczonych, którzy są tak podzieleni, jak tamtejsze społeczeństwo. Jako papabile wymieniany jest 69-latek, kardynał Robert Francis Prevost, wpływowy prefekt Dykasterii ds. Biskupów. Amerykę Północną reprezentuje też jeden z najbliższych współpracowników Franciszka, urodzony w Czechach 68-letni Kanadyjczyk Michael Czerny, prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, syn imigrantów zaangażowany w kwestie migracji i pomoc dla uchodźców.

Polak "czarnym koniem" konklawe?

Niekiedy w dyskusjach watykanistów wymieniany jest papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski, zaufany współpracownik Franciszka, reprezentujący pomocowe ramię jego pontyfikatu. Z powodu brawurowych wręcz akcji na rzecz ubogich w Rzymie został nazwany niegdyś przez włoską prasę "Robin Hoodem". 61-letni Polak budzi ogromne uznanie i podziw za to, że 10 razy udał się jako papieski wysłannik z misjami dobroczynnymi na Ukrainę. Odwiedzał też obozy dla uchodźców.

Wszystkich faworytów konklawe znajdziecie w naszej galerii (u góry i na dole artykułu).