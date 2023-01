i Autor: Dolnośląska policja Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych/zdjęcie ilustracyjne

Śmiertelne potrącenie pieszego w Bydgoszczy. Wstrząsająca relacja świadków. Podnosili auto

Dramat w Bydgoszczy. W środę, 11 stycznia na Szwederowie doszło do potrącenia pieszego. Jak udało się nam ustalić, poszkodowany trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł. Jak doszło do zdarzenia? Szczegóły podajemy poniżej!