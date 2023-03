Spowodował groźny wypadek na DK 10 pod Bydgoszczą i uciekł! Szuka go policja [ZDJĘCIA]

Bydgoszcz. 29-latek stał na dachu i chciał skoczyć! Policjanci uratowali go w ostatniej chwili

Spowodował groźny wypadek na DK 10 pod Bydgoszczą i uciekł! Szuka go policja

Przypomnijmy, do zdarzenie krótko po godzinie 16 w niedzielę, 19 marca w rejonie miejscowości Stryszek pod Bydgoszczą. Na DK 10 zderzyły się czołowo dwa pojazdy osobowe.

- Oba samochody znajdowały się na poboczu, kiedy przyjechali strażacy. W jednym z aut przebywała czteroosobowa rodzina, a drugie, to, które dachowało, było puste - mówi "Expressowi Bydgoskiemu" oficer dyżurny z Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Śledczy szybko doszli do wniosku, że sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Te wersję potwierdzali także świadkowie, którzy widzieli, jak dwie osoby uciekają w kierunku lasu. Ich dalsze losy do tej pory pozostają nieznane. Marki pojazdów, które brały udział w zdarzeniu, to Volkswagen i Ford Galaxy.

- Okoliczności, w jakich doszło do wypadku i to, ile osób znajdowało się w drugim pojeździe, ustali policja - dodaje oficer dyżurny PSP w Bydgoszczy.

Jak udało się ustalić, cztery osoby podróżujące jednym z aut, nie odniosły poważniejszych obrażeń. - Do sytuacji doszło w chwili wymijania się obu samochodów. Sprawca nadal nie został zatrzymany - wyjaśniała kom. Lidia Kowalska.

