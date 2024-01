Straszny finał pożaru domu pod Bydgoszczą. Nie żyje kobieta

Walczył w II wojnie światowej i uciekał przez wiele lat. Życie pana Edwarda to gotowy scenariusz na film! [ZDJĘCIA]

Informacja o pożarze przy ul. Kolibra w Murowańcu pod Bydgoszczą wpłynęła do strażaków ok. godziny 1:51. Pożar objął całkowicie jedną część bliźniaka. Niestety, ziścił się czarny scenariusz. Ofiara śmiertelna to kobieta. Poparzeni zostali mężczyzna i dwóch chłopców w wieku 11 i 16 lat. Mężczyzna i starszy z chłopców zdołali opuścić budynek przed przybyciem straży pożarnej, a młodszego ewakuowali strażacy.

Strażakom udało się nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na pozostałą część budynku. W trwającej ponad cztery godziny akcji, zakończonej po godzinie 6 w czwartek, wzięły udział cztery zastępy straży - 27 strażaków. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Przyczyny zdarzenia wyjaśni śledztwo.

