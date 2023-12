Straż miejska z Bydgoszczy szuka pracowników! Ten jeden warunek może przekreślić wiele osób

Sytuacja w bydgoskich municypalnych nie jest najlepsza. - Cały czas brakuje nam funkcjonariuszy. W tym roku pojawiło się już dwanaście ogłoszeń o pracę na stanowisko aplikanta. Za chwilę opublikowane zostanie kolejne – mówi w rozmowie z dziennikarzami "Pomorskiej" Arkadiusz Bereszyński, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Bydgoszczy. Bereszyński zaznaczył także, że brak ogłoszeń na stronie internetowej straży miejskiej, nie oznacz, że etatów już nie ma. Wręcz przeciwnie - w każdej chwili można starać się o posadę.

Zobacz: Nowa „funkcjonariuszka” bydgoskiej straży miejskiej. Labi zastąpi suczkę, która odchodzi z służby

- Podstawowy warunek to odpowiedni stan zdrowia. Jeżeli ktoś nie przejdzie badań lekarskich, to jego nabór na tym się kończy – relacjonuje Arkadiusz Bereszyński. To z pewnością może wykluczyć niektórych kandydatów.

Oto co jeszcze należy spełnić:

wykształcenie min. średnie;

ukończone 21 lat;

korzystanie z pełni praw publicznych;

nienaganna opinia;

obywatelstwo polskie;

sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;

uregulowany stosunek do służby wojskowej – przeniesiony do rezerwy (nie dotyczy kobiet);

strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

cv,

kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, kopię świadectwa ukończenia szkoły, oświadczenie o niekaralności za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

- Osoba aspirująca do bycia strażnikiem kierowana jest na dwumiesięczny kurs początkowy. Potem są praktyki i na końcu egzamin. Całość zajmuje około trzech miesięcy. Po tym czasie otrzymuje się mundur – dodaje Bereszyński na łamach "Pomorskiej".

Sonda Czy straż miejska jest potrzebna? Tak Nie, jej obowiązki mogłaby przejąć policja