Wielkanoc 2025

Święconka na archiwalnych zdjęciach! Tak kiedyś święcono pokarmy

Święta Wielkanocne w przeszłości wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Był to czas szczególnie wyczekiwany przez całą rodzinę. Na świątecznym stole pojawiały się wyjątkowe potrawy, które przygotowywano wyłącznie na tak uroczyste okazje. Zanim jednak rozpoczęło się wspólne świętowanie, najmłodsi domownicy udawali się do kościoła, by poświęcić koszyczek z pokarmami. Zajrzyj z nami do przeszłości i zobacz, jak wyglądała Wielkanoc wiele lat temu!