Tak teraz wygląda plac Wolności w Bydgoszczy. Powrót kwiaciarek ponownie opóźniony

Prace związane z rewitalizacją placu Wolności rozpoczęły się nieco ponad rok temu. Miasto przekazało wykonawcy inwestycji teren 4 kwietnia 2024 roku, ale z uwagi na budowę zbiornika retencyjnego plac Wolności już od połowy 2023 roku zamienił się w wielki plac budowy. Utrudnienia w tym miejscu trwają więc już blisko dwa lata i wygląda na to, że potrwają jeszcze prawie rok.

Przypomnijmy, przed rozpoczęciem inwestycji zakładano, że przebudowa placu Wolności zakończy się latem 2025 roku. W międzyczasie termin ten był już kilkukrotnie przesuwany z uwagi na różne czynniki zewnętrzne. Wykonawca, firma Strabag, był zmuszony m.in. do wykonania dodatkowych prac gazowych.

Podczas środowej (23 kwietnia) sesji Rady Miasta Bydgoszczy poznaliśmy najnowszy stan realizacji inwestycji. Sebastian Fifielski, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji Miasta, przekazał, że zaawansowanie rzeczowe prac wynosi 30 procent. Biorąc pod uwagę, że pod koniec 2024 roku stan zaawansowania prac wynosił 20 procent, śmiało można stwierdzić, że roboty na placu Wolności się ślimaczą. Kiedy zatem można się spodziewać ukończenia inwestycji?

Jak informuje "Express Bydgoski", obecnie umowny termin zakończenia prac to 31 marca 2026 roku. Przesunął się również termin uruchomienia kwiaciarni na placu Wolności. Kilka miesięcy temu bydgoski ratusz informował, że kwiaciarki wrócą na przełomie kwietnia i maja, ale dziś już wiadomo, że nie uda się dotrzymać tego terminu.

Zdaniem Sebastiana Fifielskiego, realny termin wykonania pawilonów kwiatowych to 31 lipca 2025 roku. Jak po rewitalizacji będzie wyglądał plac Wolności? Projektanci zadbali, by przywrócić temu miejscu historyczny wygląd. Wokół ma się pojawić dużo zieleni, a ozdobą placu staną się stylowe pawilony kwiaciarni. Koszt zaprojektowania i budowy estetycznych pawilonów to 1,3 mln złotych. Nowe pawilony ma wyróżniać elegancka architektura dostosowana do charakteru placu.

Na placu Wolności pojawi się nowa nawierzchnia. Wzdłuż ulicy Gdańskiej, przed pomnikiem oraz na przedłużeniu osi ulicy Piotra Skargi ułożone zostaną płyty granitowe, wokół których zaplanowano opaski z kostki bazaltowej. Część z tych prac została już wykonana. Chodnik został poszerzony, tak aby okoliczne restauracje mogły ustawić stoliki na zewnątrz. W ramach inwestycji na placu Wolności pojawi się 26 nowych ławek z oparciami zachęcających do odpoczynku. Z myślą o rowerzystach ustawione zostaną trzy komplety stojaków na rowery. Na placu pojawi się trzynaście stylowych latarni, a w ramach inwestycji iluminacje pojawią się na pomniku Wolności, frontowej elewacji kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz frontowej elewacji I Liceum Ogólnokształcącego.

Wykonawca wykona również nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin. Na placu Wolności posadzone zostaną gatunki odporne na warunki miejskie, mające niskie wymaganie glebowe i wilgotnościowe. Pojawią się m.in. lipy, trzmieliny, hortensje, trawy ozdobne czy tulipany. Przy pomniku Wolności na granitowym postumencie stanie sferyczny zegar słoneczny. Projekt zakłada również modernizację elewacji szaletu.

Istniejące płytki zostaną wymienione na płytki elewacyjne granitowe groszkowane. Nad wejściami do toalety zamontowane zostaną metalowe trejaże.

Tak teraz wygląda plac Wolności w Bydgoszczy