Tak wygląda jedna z najbardziej eleganckich ulic w Bydgoszczy. Zapraszamy na spacer po ul. Cieszkowskiego

Ma 250 metrów długości i łączy ul. Gdańską z ul. Pomorską. Ulica Cieszkowskiego została wytyczona w 1894 roku, a pierwsze kamienice ukończono już trzy lata później. Najwięcej budynków wzniesiono w latach 1900-03, a już w 1904 roku ulica Cieszkowskiego miała kompletną linię zabudowy.

Kamienice były projektowane i wznoszone przez znanych bydgoskich architektów, którzy prezentowali tradycyjne oraz awangardowe tendencje stylistyczne. W pierwszych latach właścicielami działek oraz inwestorami byli zamożni architekci, przedsiębiorcy budowlani czy handlarze nieruchomościami. Wznosili budynki na własny koszt, a następnie sprzedawali je z zyskiem. Wśród nich byli m.in. Karl Bergner, Paul Böhm, Fritz Weidner, Rudolf Kern oraz Józef Święcicki, który urodził się i całe życie spędził w Bydgoszczy.

Do dziś Józef Święcicki jest uważany za jednego z najwybitniejszych budowniczych w historii Bydgoszczy - zaprojektował łącznie ponad sześćdziesiąt kamienic w bydgoskim Śródmieściu. Do jego największych realizacji zalicza się m.in. hotel "Pod Orłem", kamienicę przy placu Wolności 1 oraz kamienicę przy ulicy Gdańskiej 63, w której mieszkał w latach 1896-1905. W 2018 roku na ulicy Cieszkowskiego (tuż przy wlocie z ul. Gdańskiej) odsłonięto mural z jego sylwetką.

Budynki wznoszone na przełomie XIX i XX wieku wyróżniały się secesyjnymi elewacjami. Ulica została wybrukowana kostką porfirową, a chodniki były wykonane z płyt kamienno-betonowych. W 2017 roku ulica Cieszkowskiego przeszła gruntowną rewitalizację, której celem było odtworzenie jej historycznego charakteru. Zastosowane materiały wykończeniowe nawiązują do stylistyki z początku XX wieku. Chodniki wykonano z płyt kamiennych, które otoczono opaskami z szarego granitu lub bazaltu. Z kolei na jezdni zastosowano czerwoną kostkę kamienną. Elegancji dodaje również stylowe oświetlenie, na którym podwieszono kwietniki.

Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda ulica Cieszkowskiego - zapraszamy was na spacer po jednej z najbardziej urokliwych ulic w naszym mieście.

Tak wygląda jedna z najbardziej eleganckich ulic w Bydgoszczy