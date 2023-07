Tragiczny wypadek na DK 25 pod Mogilnem!

We wtorek, 25 lipca na 201 kilometrze drogi krajowej nr 25, na odcinku pomiędzy Strzelnem i Koninem, doszło do potwornej tragedii. Zderzyły się ciężarówka i bus przewożący 10 osób, a także samochód osobowy. Zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych. - Zgłoszenie dotarło do nas ok. godziny 20:14. Na razie na miejscu trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia - wyjaśnia rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu pojawiło się 9 zastępów straży pożarnej z całego woj. kujawsko-pomorskiego.

Droga nr 25 jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około czterech godzin.

godz. 20.14 DK25 Wronowo pow mogileński wypadek 3 pojazdów: tir, bus i osobowy. 1 ofiara śmiertelna, 4 osoby poszkodowane, na miejscu 9 zastępów SP, 5 ZRM, DK całkowicie zablokowana.— KwtPspInfo (@KwtPspInfo) July 25, 2023

