Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych jasnowidzów we współczesnej Polsce. Jego przepowiedni i wizji przyszłości słuchają setki tysiące osób.I choć wiele z nich nie zgadza się z tym, co słyszy od jasnowidza Jackowskiego, to grono jego fanów coraz bardziej rośnie. Tym razem tylko w rozmowie z "Super Express" jasnowidz Krzysztof Jackowski zdradził, co zobaczył w swojej wizji przyszłości na temat pogody w wiosnę i marzec 2023. Czy mam wyciągać z szaf wiosenne ubrania, czy raczej zima zadomowiła się w Polsce na tyle mocno, że będzie nam towarzyszyć nawet w marcu 2023? Jaka będzie pogoda wiosną 2023? Przeczytaj najnowszą przepowiednię jasnowidza Jackowskiego.

Wiosna 2023. Jaka pogoda będzie w marcu? Wizja jasnowidza Jackowskiego nie pozostawia złudzeń!

- Mam wrażenie, że marzec przywita nas takim dość ciepłym okresem – rozpoczął swoją wizję przyszłości jasnowidz Jackowski. - Ja nie twierdzę, że cały marzec, bo wiadomo, że marzec jest kapryśny, ale ta wiosna pokaże nam się odważniej, czyli szybciej. Takie mam poczucie– mówił „Super Expressowi” w swojej przepowiedni na pogodę w marcu 2023 jasnowidz Krzysztof Jackowski.

