Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa, podczas rozmowy z "Super Expressem" zdradził, co zobaczył w swojej wizji na marzec 2023 r. Jego słowa wiele osób przerazi, a część w ogóle nie da im wiary. Będą tez tacy, w których przepowiednia jasnowidza Jackowskiego zasieje ziarno niepewności. Co takiego zobaczył w swojej wizji przyszłości na marzec 2023 jasnowidz Krzysztof Jackowski?

Jasnowidz Jackowski ma bardzo złą przepowiednię. Marzec 2023 dla Polski będzie koszmarnym czasem. Polaków czekają poważne problemy

- Rok nas przywitał powiedzmy względnym spokojem – rozpoczął swoją wizję na marzec 2023 jasnowidz Jackowski. - Mimo wojny na Ukrainie, uspokoiliśmy się. Niektóre rzeczy jakby trochę stanęły w miejscu. I Bogu dziękować. Niestety marzec kojarzy mi się, jeżeli chodzi o nasz kraj, nie za dobrze. Chodzi o kwestię społeczną i polityczną i to, co się dzieje na Ukrainie. Sytuacja się zacznie komplikować. Nie mam przeczucia, żeby na Ukrainie miało się wydarzyć jakieś pogłębienie tej wojny – powiedział, co zobaczył w swojej wizji przyszłości jasnowidz Jackowski i dodał: - Większe ataki rosyjskie? Według mnie w marcu to jeszcze nie nastąpi. Marzec będzie niedobry w naszej gospodarce. Będziemy odczuwali, że inflacja, która była cały ubiegły rok i jest teraz, ona ponownie ruszy, ale nie w sensie cenowym. Raczej w sensie takim, jakby gospodarka zaczęła słabnąć. Będziemy to zauważać. Nawet jeżeliby się okazało, że w Stanach Zjednoczonych inflacja się zmniejsza, czy innych krajach europejskich, to w Polsce nie będzie dobrze pod tym względem. Marzec kojarzy mi się taką pewną słabością gospodarczą w naszym kraju i niestabilnością, ale tez pewnym niepokojem co do najbliższej przyszłości ten marzec będzie pałał. Jakby tu, w naszym regionie, kiedy Polska była w takiej sytuacji troszeczkę pewnego zagrożenia przez wojnę na Ukrainie, to wygląda tak, jakby w tym okresie Polska będzie troszeczkę gorzej traktowana przez rynki biznesowe, finansowe na świecie. Będzie troszeczkę Polska odstawiona na bok. Będzie się rysowała taka linia niepewności co do przyszłości Polski. Ma to związek z tym, co się dzieje na Ukrainie i z tym, co robi Rosja. To jest marzec. Uważam, że marzec będzie pokazywał nam, że ze złotówka ponownie zaczyna się robić coś złego. Będzie słabnąć – zdradza swoją wizję przyszłości na marzec 2023 jasnowidz Krzysztof Jackowski. - Uważam, że jeszcze nie w marcu, ale jest to krótki okres przed poważniejszym krachem ekonomicznym albo na świecie, albo tu, w naszym regionie.

