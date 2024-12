Wizja jasnowidza Jackowskiego przeraża! Widzi wojnę w Rzeszowie i grzmi! "Wykorzystają Polskę, a potem zostawią ją samą"

- Coś niedobrego czuję. Sądzę, że nasz kraj jest wrabiany. To ma związek z wojną w Ukrainie. Taka sytuacja jakby ktoś chciał, abyśmy my coś zrobili, coś niekorzystnego dla nas. Zostaniemy w to wmanewrowani - mówi nam Krzysztof Jackowski. - Boje się, że potem możemy zostać sami - dodaje.