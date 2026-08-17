Woda Bydgoska na Wyspie Młyńskiej. Blisko 500 osób stanęło do rywalizacji!

Sportowe zmagania wystartowały od wyścigu na 650 metrów. Sygnał do rozpoczęcia zmagań dał Rafał Bruski, prezydent miasta. Włodarz, wraz z utytułowanym olimpijczykiem Pawłem Korzeniowskim, pełniącym funkcję ambasadora wydarzenia, nagradzali później finiszujących uczestników.

W zmaganiach pań na najkrótszej trasie bezkonkurencyjna była Martyna Kraszewska, reprezentantka Olsztyna. Na niższych stopniach podium stanęły zawodniczki z Bydgoszczy – Hanna Bakuniak oraz Maria Janecka. Wśród panów najszybszy okazał się Bartosz Ciężki, zawodnik MKS Astorii Bydgoszcz. Srebro trafiło do bydgoszczanina Artura Krasickiego, a brąz wywalczył Mikołaj Jednaszewski z Olsztyna.

Sporo wrażeń dostarczył również wyścig na 1600 metrów. Michalina Majewska z Kruszyna Krajewskiego okazała się najlepsza w kategorii kobiet. Drugą lokatę wywalczyła Natalia Jabłońska, reprezentująca Ciechocinek, natomiast trzecia przypłynęła Marianna Rydyńska z Bydgoszczy. W wyścigu mężczyzn triumfował Adam Dubel z Marek, wyprzedzając Krzysztofa Pelowskiego z Bartąga oraz Kacpra Szczepańskiego, lokalnego zawodnika.

Najtrudniejsze zadanie czekało na śmiałków, którzy mierzyli się z dystansem 2800 metrów. W męskim zestawieniu wszystkie medale powędrowały do pływaków z Olsztyna. Złoto zdobył Szymon Kapała, srebro Bartosz Kapała, a brąz Piotr Woźniak. Wśród pań najwyższy stopień podium zajęła Kinga Paradowska z Bydgoszczy, wyprzedzając Karolinę Szalast oraz Darię Dembińską.

Wydarzenie „Woda Bydgoska” to nie tylko poważne sportowe zmagania. Z myślą o najmłodszych gościach przygotowano wiele ciekawych inicjatyw. Na terenie Wyspy Młyńskiej zorganizowano strefę pełną atrakcji, która przyciągnęła liczne rodziny.

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