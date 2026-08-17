Jasnowidz Jackowski mówi o koalicji Tuska z Mentzenem! Złe wieści dla fanów Morawieckiego

Jasnowidz Jackowski o Morawieckim i PiS

- Morawiecki będzie ogromnym problemem dla PiSu. Jego partia to będzie partia cyników. Właściwie Morawiecki przyczynia się do rozbicia fundamentu PiS - mówi nam Krzysztof Jackowski (63 l.), jasnowidz z Człuchowa, którego pytamy o polityczną przyszłość. Rozmówca dziennikarza "Super Expressu" regularnie zabiera głosy w sprawach, które emocjonują Polaków.

- Morawiecki zabierze PiSowi jedną czwartą elektoratu. Nie zrobi jednak furory - dodaje. Jasnowidz Jackowski zaskakuje nas przepowiedniami w sprawie wyborów, które odbędą się na jesieni przyszłego roku. - Morawiecki będzie przed wyborami próbował wejść w jakąś koalicję z PiS, ale to się nie powiedzie. Będzie startował w jakiejś kombinacji z inną partią. To będzie dobrze odbierane przez wyborców. Nawet wyborców Platformy. Morawiecki przy tym PiS-ie daleko zaszedł. Teraz będzie największym problemem dla niego. Do tego wyciśnie z PiS znaczących ludzi. Być może wyciągnie jeszcze jakąś frakcję - przepowiada wróżbita.

Jackowski uważa, że tylko jedna rzecz może uratować PiS. - Żeby PiS ożył, Kaczyński musi oddać pałeczkę komuś młodszemu - mówi.

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Będzie zaskakująca koalicja po wyborach?

Dla Donalda Tuska jasnowidz Jackowski też nie ma dobrych wieści.

- Elektorat Platformy schudnie. Będzie jakiś bałagan - jakiś kryzys przez zagrożenie wojenne, gospodarcze. Końcówka rządów tej koalicji - w tym ceny, które pójdą w górę - spowoduje, że nie będzie euforii, jak po dwóch kadencjach rządów PiS. Dlatego okaże się, że bez Brauna i Konfederacji nie będzie możliwe stworzenie rządu - dodaje

Jackowski nie wyklucza, że KO może po wyborach stworzyć koalicję z Konfederacją Sławomira Mentzena. Polityk z Torunia miałby stanąć na czele przyszłego rządu po przyszłorocznych wyborach.

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