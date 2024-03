Jasnowidz Jackowski słynie ze swoich wizji, które dotyczą przyszłości. Dziennikarz "Super Expressu" postanowił zapytać o to, co przyniosą najbliższe miesiące. Niestety jasnowidz nie miał dobrych informacji. Jego zdaniem, marzec zapoczątkuje bardzo zły okres dla Polski i świata. Co miał na myśli Jackowski? Ta wizja przeraziła nawet jego...

- To nie będzie dobry miesiąc dla Polski. To wszystko, co złe zacznie się właśnie w marcu. Tego nie będzie widać, o tym też nie będzie się mówić - mówi naszemu dziennikarzowi Krzysztof Jackowski. Jasnowidz z Człuchowa dokładnie przewidział i podał datę ogromnego krachu na światowych mediach. To on w swoich wizjach zobaczył budowę muru na granicy naszego kraju z Białorusią i mówił o dwóch wojnach. Przewidział także napaść Rosji na Ukrainę i drugi mały konflikt na bliskim wschodzie. - Będą dwie wojny, a po nim nastąpi duża wojna - przepowiadał trzy lata temu. Teraz mówi, że wszystko, co najgorsze rozpocznie się w kwietniu. - To będzie światowy konflikt. Będzie trwać cztery lata - mówi.

