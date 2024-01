To koniec 13. i 14. emerytury?! On przejrzał plany rządu Tuska. "Zostaną wprasowane i znikną"

Jasnowidz Jackowski miał wizję. Już wie, kto będzie nowym prezydentem Polski. Ten człowiek dopiero co wszedł do polityki

"Super Express" zapytał Krzysztofa Jackowskiego o to, jaki będzie rok 2024 dla Polaków. Odpowiedź, którą usłyszeliśmy wielu przyjmie ze zdenerwowaniem i niedowierzaniem. Jasnowidz zapowiedział, że dużo będzie się działo na polskiej scenie politycznej i już teraz widzi w swojej wizji spore kłopoty Koalicji Obywatelskiej. Krzysztof Jackowski wspomniał również o niekorzystnych zmianach, które dotknął Polaków, a zwłaszcza emerytów. Czy to oznacz koniec 13. i 14. emerytury? Jego wizja nie pozostawia żadnych złudzeń.

Jasnowidz Jackowski: wizja. To koniec 13. i 14. emerytury?

- 2024 rok, to bardzo istotna data. To jest data rozpoczęcia czegoś, co my nazwiemy jakimś krótkim etapem na świecie, nie tylko w Polsce. Potrwa to do 2028 roku. Obawiam się, że niestety Polska będzie się borykała z kłopotami, jak wiele innych państw, ponieważ to będzie okres wojen na świecie – powiedział w rozmowie z naszym dziennikarzem jasnowidz. - Obawiam się, że to będzie zły rok – dodał.

Z problemami będzie się także zmagać nowy rząd Donalda Tuska. - Ten rząd będzie miewać kryzysy, pierwszy czeka go w kwietniu 2024 roku. To wcale nie jest pewne, czy ten rząd w ogóle dotrwa do końca (...) - mówi jasnowidz. Zdaniem Krzysztofa Jackowskiego wszyscy musimy przygotować się na trudny okres. Dziennikarz "Super Express" zapytał go zatem, co z wypłatami 13. i 14. emerytury.

- One będą, ale zostaną przerobione na coś innego, czyli można powiedzieć, że uschną. 13. i 14. emerytura może będzie pierwszy rok, potem będzie to przełożone na coś innego, czyli np. podwyżki jednorazowe. Powiem tak, zostaną w coś „wprasowane” i znikną - zapowiedział najsłynniejszy polski jasnowidz.

