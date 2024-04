Wybory samorządowe 2024. Czy w Bydgoszczy dojdzie do drugiej tury?

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, każda uprawniona do głosowania osoba może głosować na kandydatów startujących do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz na urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W Bydgoszczy o fotel prezydenta walczą: urzędujący obecnie Rafał Bruski z Koalicji Obywatelskiej Łukasz Schreiber z Bydgoskiej Prawicy, Joanna Czerska-Thomas z Polski 2050, a także Maja Adamczyk z Europejskiej Lewicy.

Jak kampanię w Bydgoszczy ocenia dr Marcin Jastrzębski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego?

- Kampania jest bardzo krótka, przedzielona świętami. Spowodowane jest to tym, że z powodów politycznych, te wybory zostały przesunięte o pół roku, bo Prawo i Sprawiedliwość się ich bało. Gdyby odbyły się przez wyborami parlamentarnymi i PiS przegrał by je, rzutowałoby to na wybory parlamentarne. Teraz ta kampania wyborcza była kompletnie rozmyta. Ja domyślałem się, że tak będzie – mówi dr Marcin Jastrzębski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.