i Autor: Dawid Piątkowski

Polacy głosują

Wybory samorządowe 2024. Jaka frekwencja w Kujawsko-Pomorskiem? Mamy dane z godz. 12

fed | PAP 15:20

W niedzielę, 7 kwietnia, Polacy ruszyli do urn, by zagłosować w wyborach samorządowych. Państwowa Komisja Wyborcza, na konferencjach prasowych, podaje na bieżąco informacje o frekwencji. Ostatnie informacje dotyczą frekwencji do godz. 12. Sprawdzamy, ilu mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, oddało swoje głosy.